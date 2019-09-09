واستقبل الشيخ محمد بن زايد المصارع العالمي في قصر البحر بأبوظبي، بعد يومين من تتويج الأخير بطلا للنزال الرئيس في بطولة "UFC" وذلك في ختام أسبوع أبوظبي للتحدي الذي أقيم في حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وهنأ ولي عهد أبوظبي نور محمدوف على أدائه، متمنيا له التوفيق ومزيدا من الإنجازات في المنافسات والبطولات المقبلة.

وأعرب حبيب نور محمدوف عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد، مثمنا الدعم الذي يقدمه لمختلف الرياضات.

يذكر أن منافسات الألعاب القتالية في اليوم الأخير من "أسبوع أبوظبي للتحدي"، شملت 13 مواجهة جمعت بين نخبة من المصارعين والمصارعات المصنفين على المستوى العالمي.

وتوج حبيب نور محمدوف في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بطلا للنزال الرئيسي في الوزن الخفيف، بفوزه على المصارع الأميركي داستن بورييه وسط حضور كبير في صالة ذي أرينا بحلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي.

وتفوق نور محمدوف في الجولة الأولى، لكن بورييه تماسك في الثانية ثم استسلم في الثالثة، وسط تشجيع جماهيري حماسي كبير، وأكد حبيب أنه سعيد لفوزه للمرة الثامنة والعشرين على التوالي.