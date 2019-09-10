ووقع الانفجار في مهرجان مخصص للطعام قرب مدينة فرويدنبرغ غربي ألمانيا، حسبما أوردت مصادر صحفية محلية.

ويعتقد محققو الشرطة الألمانية أن قطرات المطر التي سقطت على الزيت الساخن في المقلاة أدت إلى الانفجار، لكنهم قالوا إن الأمر سيستغرق عدة أيام حتى يصلوا إلى نتائج قاطعة.

وحسب تقارير ألمانية، فقد أصيب 5 أشخاص بجروح وصفت بالخطيرة، بينهم 4 أصيبوا بحروق، وتوفيت امرأة من بين المصابين بعد تعرضها لإصابات خطيرة.

وكان حوالى 100 شخص قد حضروا المهرجان، الذي نظم الأحد، ويمثل بداية العمل النسوي في مخبز المدينة التقليدي.