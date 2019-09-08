ووقع الحادث خلال إحدى أكثر المناسبات السنوية بهجة في سريلانكا، في ساعة متأخرة ليل السبت، حيث تعج شوارع منطقة كوت بالعاصمة كولومبو، بالموسيقى والرقص والأفيال المُزينة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أحد الفيلين يهرب من مجموعة من الناس قبل أن يدهس مارة في طريقه، وهو يفر مسرعا وسط الشارع.

يذكر أن موكب المهرجان ينطلق من معبد بوذي عمره 600 عام، يؤمن السكان بأنه كان مركز المملكة منذ قرون.

ويشق موكب المهرجان الذي يُعرف باسم "بيراهيرا" طريقه عبر المنطقة، حيث ينجذب المشاهدون لعروض عشرات من فرق الرقص والأفيال المُزينة.