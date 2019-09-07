وظهرت إيفانكا في مجموعة من الصور، وسط أجواء من الفرح، إذ اجبرتها إحدى السيدات الباراغوايات على الرقص معها رقصة تراثية.

واستجابت إيفانكا للسيدة على الفور، وبدأت تتراقص على أنغام الموسيقى أمام عدد من المسؤولين.

وخلال زيارتها إلى باراغواي، التقت إيفانكا رئيس البلاد، ماريو عبده بينيتز، وحرفيات، وأعلنت التزامها برأس مال إضافي، قدره 500 مليون دولار، لصندوق لمساعدة سيدات الأعمال في المنطقة.

وتهدف رحلة إيفانكا ترامب إلى الترويج لمبادرة البيت الأبيض من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، وشملت توقفين سابقين في الأرجنتين وكولومبيا.

ووصلت إيفانكا إلى أسونسيون عاصمة باراغواي مساء الخميس، ويرافقها في الجولة نائب وزير الخارجية جون سوليفان.

وقالت إيفانكا إن الالتزامات المالية لـ"مبادرة ازدهار المرأة والتنمية العالمية" ستتضاعف بإضافة نحو "500 مليون دولار لرأس مال القطاع الخاص" برائدات أعمال.