وكشف التحقيق أن الحمض النووي، الذي عُثر عليه في مسدس، يعود لكل من ريس ورالستون وريكي غابرييل (28 عاما) من شمال لندن.

لكن مفتشي الشرطة عجزوا عن تحديد من يخصه الحمض النووي من التوائم الثلاثة. وبعد إجراء مزيد من التحقيقات المكثفة، ثبت تورط الثلاثة.

وقال دريس هايوكن، كبير المفتشين المؤقت إن "الثلاثة حاولوا استغلال تطابق الحمض النووي وملامحهم في محاولة للتملص من عواقب أفعالهم، ولكن العمل الجاد الذي قام به فريق التحقيق منع محاولاتهم".

وقضت المحكمة في بلكفريرس بلندن بسجن رالستون وريكي جابرييل 14سنة وريس 18 سنة بعد إدانتهم بحيازة سلاح ناري بنية تعريض حياة آخرين للخطر.