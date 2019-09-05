وكانت "أمازون" قد ألغت عقدها بشأن توزيع فيلم المخرج الأخير "إيه ريني داي إن نيويورك" في الصالات الأميركية، إثر تجديد ديلن فارو، ابنة وودي آلن بالتبني، سنة 2018 اتهامات له بالتحرش الجنسي تعود للعام 1992، عندما كانت في السابعة من العمر.

ولطالما نفى آلن هذه الاتهامات التي توجّها إليه ديلن، المدعومة من والدتها ميا فارو وشقيقها رونان.

وقد أسقطت الملاحقات في حقه بعد تحقيقين منفصلين استغرقا عدة أشهر.

وخلال مقابلة مع مجلة "هوليوود ريبورتر"، أعربت سكارلت جوهانسن عن دعمها للمخرج البالغ من العمر 83 عاما.

وقالت "تكلمت مع وودي كثيرا عن هذه المسألة بكل شفافية. وهو كان صريحا معي وجاهر ببراءته وأنا أصدّقه".

وقد مثلت جوهانسن في 3 أفلام من توقيع المخرج، هي "ماتش بوينت" (2005) و"سكوب" (2006) و"فيكي كريستينا برشلونة" (2008). وأدّى السينمائي دورا بارزا في مسيرة جوهانسن التي باتت اليوم الممثلة الأعلى أجرا في العالم، بحسب آخر تصنيف لـ "فوربز".

وقالت الممثلة المعروفة بالتزامها الدفاع عن القضايا النسوية "أحب وودي... وأنا أصدّقه وسوف أتعاون معه لو مهما كان".