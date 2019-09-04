ونشرت شرطة دبي في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو للحظة حمل السيارة الهدية وتسليمها إلى الفائز زيد الزبيدي.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فقد أوصل مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي اللواء محمد سيف الزفين، السيارة إلى منزل الزبيدي في منطقة البرشاء في دبي، بحضور عدد من الضباط.

وبارك الزفين إلى الزبيدي فوزه بالسيارة، وأثنى على حرصه على الالتزام بقوانين السير والمرور، وهو ما ظهر في عدم ارتكابه أي مخالفات مرورية.

وأكد اللواء أن نظام النقاط البيضاء المروري، يهدف إلى تكريم وتحفيز السائقين المتميزين الملتزمين بالقوانين واللوائح المرورية والقيادة بالصورة الآمنة، وتلافي أخطاء الآخرين، وإيجاد بيئة مرورية آمنة يرتفع فيها مستوى الإحساس بالأمن على الطريق من جميع مستخدميه.

وأعرب الزبيدي عن سعادته بفوزه بالسيارة ضمن نظام النقاط البيضاء، مؤكدا حرصه على التزام بالقواعد السير والمرور منذ حصوله على رخصة القيادة، حيث لم يرتكب مخالفة منذ سنوات.

وتمنح الجائزة الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتكريم السائقين الملتزمين بقوانين السير والمرور.