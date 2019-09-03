وكان زكي، مهاجم الزمالك المصري وويغان وهال سيتي الإنجليزيين سابقا، تعرض لإصابات خطيرة، إثر حادث سير تعرضت له سيارته، الجمعة، على طريق الساحل الشمالي، غربي الإسكندرية.

وظهر زكي في فيديو قصير من داخل مستشفى عرضته قناة "صدى البلد" المصرية، الاثنين، قال فيه إنه يشعر بتحسن.

وأوضح اللاعب المعتزل الذي بدا في الفيديو بحالة مستقرة: "أنا الآن أحسن وأتمنى أن أعود بسرعة للناس التي تحبني. أشكر كل الإعلاميين الذين اهتموا وكل جمهور مصر".

وبعد الحادث، انتشرت صورة مقلقة لمهاجم منتخب مصر السابق، تظهره جالسا على الأرض وأثار الإصابة واضحة على وجهه الذي تغطيه الدماء.

وتعرض اللاعب الملقب بـ"البلدوزر" للحادث على الطريق الشمالي، وأدى إلى تهشم سيارته بالكامل ونقله إلى المستشفى.

يذكر أن زكي (36 عاما) بدأ مسيرته الكروية عام 2001 مع فريق المنصورة، ثم انتقل إلى إنبي ومنه إلى الزمالك، قبل اللعب في أوروبا لعدد من الأندية أبرزها ويغان وهال سيتي.

وتوج زكي بألقاب عدة خلال مسيرته، أبرزها بطولتي كأس أمم أفريقيا عامي 2006 و2008 مع منتخب مصر، وبطولتي كأس مصر مع إنبي والزمالك موسمي 2005 و2008.