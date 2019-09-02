والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورغان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك ومن إخراج ريك رومان وو.

كما احتفظ الفيلم الكوميدي "أولاد طيبون" (غود بويز) بالمركز المركز الثاني مسجلا 9.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي غوردون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.

وصعد فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (لايون كينغ 2019) من المركز الخامس إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.7مليون دولار. واحتفظ فيلم الحركة "هوبس أند شاو" بالمركز الرابع للأسبوع الثاني محققا إيرادات بلغت 6.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وفانيسا كيربي وجيسون ستاثم وإدريس إلبا ومن إخراج ديفيد ليتش.

وتراجع الفيلم الدرامي "الفائز" (أوفركمر) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع مسجلا 5.7 مليون دولار .

والفيلم بطولة أليكس كندريك وبريسيلا شيرر وشاري ريغبي ومن إخراج أليكس كندريك.