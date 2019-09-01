وأظهرت الصورة التي التقطها "خليفة سات" التوسعة في المسجد النبوي، إضافة إلى "بقيع الغرقد" وبعض الفنادق والمباني المحيطة بساحة الحرم.

ويمتلك القمر الصناعي خليفة سات "5 براءات اختراع، وتم تصنيعه بالكامل في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100 بالمئة".

وبحسب وام، يُعدّ خليفة سات "أكثر الأقمار الاصطناعية تطوّرا في فئته على مستوى العالم، وهو مخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم".

وتشير وام إلى أن "صوره تستخدم في مجموعة متنوّعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، كما يسهم في رصد التغيرات البيئية ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة".