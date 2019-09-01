وأوضحت المصادر أن الرجل حاول تمرير حقيبة تحوي 38 عنكبوتا بالغا وحوالي 50 صغيرة فضلا عن عشرات الشرانق المليئة بيوضا عبر مطار كايين عاصمة المقاطعة الفرنسية.

وأوقفت السلطات الرجل في 25 أغسطس الماضي، فيما كان يستعد للصعود إلى طائرة متجهة إلى باريس، بعدما وضع الحشرات في عبوات بلاستيكية، وخبأها بين أمتعته.

وقالت المصادر إن الرجل قدم نفسه على أنه "شغوف بالحشرات". وتفيد الهيئة الفرنسية لحماية الحياة البرية أن "نقل العقارب والعناكب (الحية)" ليس محظورا، لكنه يخضع "لأنظمة" معنية.

لكن بعض الأنواع بما فيها بعض العناكب تحظى بحماية خاصة. ويأتي جامعو الحشرات من العالم بأسره إلى غويانا الفرنسية الغنية جدا بالتنوع الحيوي.