فقد أوقفت الشرطة مجموعة من العاملين في مطعم بيتزا، كانوا ينقلون مكونات على شكل مسحوق أبيض معبأة في أكياس زرقاء تم وضعها في حقيبة.

وكانت الأكياس بمحتوياتها من المسحوق الأبيض تبدو مثيرة للريبة، الأمر الذي دفع الشرطة إلى الاعتقاد أنها اكتشفت كمية كبيرة من المخدرات، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز".

وبعد مصادرة الأكياس، فحص مسؤولون في وزارة الداخلية البريطانية المسحوق، وبالتحقق منه تبين لهم أنه مادة ليست محظورة، وتأكدوا أنها مادة قانونية تماما، وأعلنوا أن المادة المصادرة في الأكياس ما هي إلى مكونات خاصة بكعكة نباتية.

وقالت شرطة المواصلات البريطانية إنه "تم استدعاء عناصر الشرطة إلى محطة مطار غاتويك في الساعة 1.34 مساء يوم 28 أغسطس، بعد العثور على حقيبة تحتوي على 25 كيسا تحتوي على مسحوق مجهول".

وأضافت الشرطة أنه "بعد عدد من الاستفسارات والاختبارات، تم تحديد أن هذه الأكياس من المسحوق كانت عبارة عن مكونات كعكة نباتية"، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن الأكياس وإعادتها إلى مالكها "الذي وعد الضباط والموظفين بتقديم شريحة من الكعكة لهم في المقابل!".

وعلى حساب مواصلات لندن، نشرت تغريدة جاء فيها "الشرطة تداهم كميات ضخمة من المخدرات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبعد فحصها تبين أنها مكونات كعكة نباتية".

وأضافت التغريدة: "يرجى تسمية الأطعمة الخاصة بك وتقديم عينات من الكعك في المرة المقبلة التي تسافرون فيها عبر المطار".

ورد المطعم، الذي يمتلك متاجر في برايتون وفي كامدن في شمال لندن، على التغريدة بالقول: "شكرا لكم يا شباب، لأنكم تعاملتم معنا بسهولة ويسر! سنقدم لكم لوحا من الكعك في أي وقت تأتون فيه إلى برايتون".