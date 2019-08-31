وذكرت صحف بريطانية، السبت، أن غريلز كان على متن قارب أثناء جلسة تصوير اعتيادية لبرنامجه، عندما باغتته نحلة بلسعة مميتة.

وظهرت صور لاحقة تعرض المغامر البريطاني لما يعرف بـ"الصدمة التأقية"، وهي ردة فعل حادة وسريعة يصدرها جهاز المناعة، تنجم عن التعرض لمادة مثيرة للحساسية.

وبدا أن غريلز تعرض لضربات قوية في عينيه اللتين تورمتا بشكل كبير، حتى بات غير قادر على فتحهما.

وقال الطبيب الذي أشرف على علاجه السريع، إن بير أظهر تجاوبا سريعا مع العلاج، رغم قوة اللسعة.

وكادت هذه النحلة أن تقضي على المغامر الذي تخطى أخطار الطبيعة خلال برنامجه، بما في ذلك الحيوانات السامة أو المفترسة ولدغاتها أو عضاتها مثل الأفاعي والدببة.

وكان النجم البريطاني تعرض إلى حساسية شديدة في برنامج سابق له، حيث انفجرت تورمات في وجهه بعد تعرضه إلى لسعات أثناء محاولته الحصول على عسل من خلية نحل.