ففي الإمارات العربية المتحدة، ذكرت الإدارة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات العربية المتحدة أنه طبقا للجهات المختصة في الدولة، فإن السبت هو غرة شهر محرم، وبالتالي سيكون إجازة للعاملين بمناسبة رأس السنة الهجرية، فيما يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد.

وبهذه المناسبة غرد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قائلا:" نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش".

ومن جانبها، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن السبت هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة.

وفي الأردن، قال المفتي العام محمد الخلايلة، إن السبت، هو غرة شهر محرم لعام 1441 هجرية، بحسب وسائل إعلام محلية.