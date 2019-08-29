وذكرت وسائل الإعلام أن ليون هوتون كان عائدا للوطن بعد زيارة عائلية في أعياد الكريسماس الماضية عندما تنبه كلب مدرب على استكشاف المخدرات إلى حقيبته في مطار بالتيمور.

وتم إلقاء القبض على الرجل، وعند استجوابه قال إن ما عثر عليه الكلب عبارة عن بقايا وجبات سريعة كان يحملها بالحقيبة.

لكن روايته لم تجد لها آذانا صاغية وجرى اعتقاله وظل في السجن على الرغم من حصوله على إفراج من أجل العمل، وحتى بعد أن أثبت مختبر ولاية ماريلاند عدم العثور على دليل على وجود مخدرات في العسل بعد أسابيع من الاعتقال.

الملفت أن اختبار المتابعة الذي أجرى له ظهر سالبا أيضا.

لكن نظرا لأن هوتون يحمل بطاقة خضراء، فقد واجه احتمالان إما السجن أو الترحيل المحتمل حتى تصدر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة قرارها، وبالتالي قضى هوتون 82 يوما خلف القضبان لحمله العسل.