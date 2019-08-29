وحسبما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية، فإن ديريي علي جاماك البالغ 34 عاما، مدان بالتورط في اغتصاب فتاة في الرابعة عشرة من عمرها.

وبدا الرجل جالسا على مقعده في الطائرة على مقربة من النافذة، قبل أن تدخل قوة شرطية صغيرة الطائرة وتطلب منه الذهاب معها لأنه مطلوب.

وأورد المصدر، أن جاماك جرى إيقافه قبل 30 دقيقة فقط من مغادرة الطائرة لمطار هيثرو، في الثاني من شهر مايو الماضي، إلا أن الشرطة البريطانية نشرت فيديو الاعتقال مؤخرا.

وحاول المعتقل أن يظهر كشخص مصدوم حينما جرى إخباره بالشبهات التي تلاحقه، وهي اختطاف فتاة في الرابعة عشرة والتورط في اغتصابها والتغرير بشخص قاصر.

وجرت إدانة الراكب بالتهم الثلاثة الموجهة إليه، وكشفت التحقيقات أنه اشترى تذكرة المغادرة قبل يوم من السفر، وقرر أن يفر إلى إثيوبيا بعدما علم أن رجال الشرطة يبحثون عنه.

وعثرت الشرطة على الضحية في محطة قطار بعد يوم من اختفائها، وقالت إن الشاب تعرف عليها في تطبيق "واتساب" ثم قام باستدراجها واعتدى عليها جنسيا.