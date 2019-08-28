وغطى الدخان أجواء ملعب "أنطونيو أكينو لوبيز" في مقاطعة ريو برانكو شمال غربي البرازيل، أثناء مباراة أتليتيكو أكرينو ولوفردنس، بينما بدت الحرائق واضحة خلف الملعب، مما تسبب في إيقافها لبعض الوقت.

وفي نهاية المطاف استؤنف اللقاء، بعد أن خرج معظم الدخان من أجواء الملعب، وانتهى بفوز أتلتيكو أكرينو بنتيجة 3-2.

وتضرب غابات الأمازون، أكبر مسطح أخضر استوائي في العالم، حرائق مستعرة منذ أسابيع، أثارت قلق العالم على مدار الأيام الماضية.

وتضم البرازيل نحو 60 بالمئة من غابات الأمازون، وتعرضت للحرائق بشكل رئيسي بسبب الجفاف وتغير المناخ.