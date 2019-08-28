وكان الشاب يحاول القفز إلى ماء البحر عن طريق صخرة معلقة، لكن ما إن ارتمى في الهواء حتى حصلت المفاجأة.

وبمجرد ارتماء الشاب في الهواء، تحطمت الصخرة التي كان يقف عليها، ثم انهارت إلى الأسفل بالقرب منه إلى أن وقعت في الماء، لكن الشاب كان قد سبقها إلى البحر، فلم يصب بأي أذى.

ووثق مقطع فيديو القفزة المحفوفة بالخطر، وشرع بعض الحاضرين في الصراخ ظنا منهم أن الشاب قد يصاب جراء الصخرة المتداعية.

وتم نشر مقطع الفيديو على حساب الشاب في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الشاب، في تصريح عقب النجاة، إنه لم يكن يعتقد أنه يقف على صخرة متداعية وقد تسقط في أي لحظة.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع في المنصات الاجتماعية، وأطلق لقب "المحظوظ" على الشاب لأنه كان سيلقى مصيرا مأساويا لو لم يقفز قبل انهيار الصخرة.