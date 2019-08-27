وبموجب قوانين ترعى الزيجات الإسلامية في بنغلادش، يتعين على الفتيات المقبلات على الزواج اختيار خانة من بين 3 على وثيقة الزواج وهي "كوماري" (عذراء) أو أرملة أو مطلّقة.

غير أن المحكمة العليا أمرت، في حكم نُشر أخيرا، الحكومة بسحب كلمة "عذراء" لاستبدالها بعبارة "غير متزوجة"، بحسب ما قاله المدعي العام المساعد أميت تالوكدر لوكالة فرانس برس.

كما أمر الحكم السلطات بإدخال خيارات "غير متزوج أو أرمل أو مطلق" للرجال المقبلين على الزواج على الوثائق الرسمية.

ويُنشر النص الكامل للحكم بحلول أكتوبر، على أن يدخل حيز التطبيق قريبا.

وقال عين النهار صديقة محامي المنظمات التي احتكمت في 2014 إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد لإسقاط هذا التدبير، لوكالة فرانس برس "هذا حكم مهم".

وتعتبر المنظمات الحقوقية أن إرغام الفتيات على التصريح عما إذا كن بكارى أم لا عبر وثائق الزواج، وهو تدبير معتمد منذ العام 1961، أمر ينطوي على "إذلال وتمييز"، كما يشكل انتهاكا لخصوصية هؤلاء الفتيات.

ويشكّل المسلمون ما يقرب من 90 بالمئة من سكان بنغلادش، البالغ عددهم 168مليون نسمة.