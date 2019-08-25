وأثارت القضية انقساما في عالم الأوبرا. فقد ألغت داران للأوبرا في الولايات المتحدة على الفور مشاركات مقررة لدومينغو.

وأكدت دور الأوبرا الأوروبية حتى الآن الارتباطات المقررة حتى نوفمبر 2020، فيما يرى البعض أنها محاولة لاحتواء الاندفاع الملحوظ في الحكم من جانب حركة (أنا أيضا) أو (مي تو) المناهضة للتحرش.

وسيغني النجم البالغ من العمر 78 عاما، والذي صعد إلى سلم الشهرة العالمية كمغني تينور دورا في أوبرا "لويزا ميلر" الأحد.

وتلقى دومينغو دعما ثابتا من المهرجان، حيث بدا مبتسما في صورة على تطبيق إنستغرام بثها هذا الأسبوع النجم المشارك نينو ماتشيدزه إلى جانب بيوتر بيكسالا والمايسترو جيمس كونلون.