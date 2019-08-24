وأظهر تسجيل مصور التقطه أحد ركاب السيارة، إصرار وحيد القرن الأبيض، وهو حيوان مهدد بالانقراض، على اللحاق بهم لمسافة طويلة، الأمر الذي جعلهم يصرخون من الخوف.

وقال ريان بوشوف، الذي التقط بكاميرته ملاحقة وحيد القرن لهم: "لقد كان مصمما على الوصول إلينا، حتى أنه واصل الركض خلفنا لمسافة طويلة".

وذكرت شبكة "أيه بي سي" التلفزيونية الأميركية، أن الحادثة الذي وقع مؤخرا، كانت نهايته سعيدة بأن تمكن قائد السيارة من الإسراع والابتعاد عن الحيوان القوي الذي توقف عن الركض خلفهم.

وأضاف أن الفيديو الذي التقط في منطقة دوما بمحمية سابي ساندز في جنوب أفريقيا، كان عفويا، حيث كان السياح يريدون رؤية النمور عندما تفاجأوا بوحيد القرن يلاحقهم.

وزاد السائق سرعة الجيب إلى أن وصلت إلى 90 كيلومترا في الساعة في محاولة للغياب عن أنظار وحيد القرن، خاصة أن هذا الحيوان لديه رؤية محدودة عند بعد.