وبحسب المجلة، فإن الممثلة استطاعت أن تحافظ على موقعها في الصدارة للعام الثاني على التوالي، وبلغ أجرها خلال السنة الجارية 56 مليون دولار.

وحصدت النجمة الأميركية هذه الأموال الطائلة بفضل النجاح الكبير الذي حققه أحدث أفلامها "أفنجرز.. إند غيم"، وهو الفصل الأخير من ملحمة "أفنجرز" السينمائية، وتقاضت عن بطولتها فيه 35 مليون دولار.

وأدت جوهانسون في أفلام "أفنجرز" دور العميلة الخارقة "ناتاشا رومانوف"، التي تعرف بـ"الأرملة السوداء".

وفي المرتبة الثانية، من قائمة "فوربس" لـ"أعلى الممثلات أجرا" في السنة الحالية، جاءت الممثلة الأميركية الكولومبية، صوفيا فرغارا، بطلة المسلسل الكوميدي التلفزيوني المتوج بعدة جوائز "مودرن فاميلي".

وحصلت فرغارا على أجر قدره 44.1 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يونيو 2018 و1 يونيو 2019.

في غضون ذلك، جاءت الممثلة الأميركية، ريس ويذرسبون، في المركز الثالث، بأجر يبلغ 35 مليون دولار، وتلتها الممثلة الأسترالية، نيكول كيدمان، في المركز الرابع بـ34 مليون دولار.

وتضم قائمة "أعلى الممثلات أجرا لعام 2019" أسماء جديدة، هي إليزابيث موس، بطلة المسلسل التلفزيوني "هاندمايدز تول"، والممثلة الأسترالية مارغوت روبي، بطلة فيلم "واس أبون أتايم إن هوليوود" أمام ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.

​أما المركز العاشر والأخير، فكان من نصيب الممثلة الأميركية، إلين بومبيو، بطلة المسلسل التلفزيوني "أناتومي غرايز" بأجر يصل إلى 22 مليون دولار.