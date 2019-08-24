ونشر ملجأ "موريس" للحيوانات في مدينة فيلاديلفيا، صورة القط السمين الذي يزن 11.7 كيلوغرامات، وطلب ممن يريدون تبنيه أن يبادروا إلى ذلك.

وبمجرد نشر الإعلان، انهال الزوار على موقع الملجأ، حتى توقف عن العمل، واكتفت المؤسسة بالتواصل من خلال صفحتها على موقع "فيسبوك".

وأبدى عدد كبير من المعلقين رغبة جامحة في تبني القط الذي يبلغ عامين من العمر، ويتخذ فروه لونا بالأبيض والبني.

وقال معلقون مازحون، إنهم يتمنون أن يتبنوا القط، لكنهم قد لا يستطيعون حمله بين أيديهم كما يفعلون مع القطط الأخرى التي يتراوح وزنها في المتوسط بين 3 و5 كيلوغرامات.

وأعلن الملجأ، في وقت لاحق، أنه تمكن من إيجاد شخص لتبني القط العملاق، لكن الحيوان لن يغادر المؤسسة إلا بعد خضوعه لفحوص على يد طبيب بيطري.

وبفضل هذا الإعجاب الكبير الذي حظي به القط، تلقى ملجأ الحيوانات تبرعات قدرها ألف دولار، بحلول صباح الجمعة، ومن المحتمل أن يرتفع الرقم خلال الأيام المقبلة.