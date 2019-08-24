وأوضحت أوراق دعوى قدمتها وزارة العدل الأميركية، مساء الجمعة، أن ترامب سعى لجلسة أخرى لمحكمة استئناف في نيويورك، معتبرا أن قرار 3 قضاة بالإجماع "جاء بالأساس لتصور خاطئ".

ويبلغ عدد متابعي ترامب على تويتر 63 مليونا، ويستخدم الرئيس الأميركي حسابه عادة لإعلان قرارات مهمة، منها ما أعلنه، الجمعة، بشأن التجارة مع الصين وهو ما هوت بسببه الأسهم الأميركية وأسعار النفط بشدة.

وأيد ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الشهر الماضي قرار محكمة أدنى درجة في مايو 2018 كان قد أجبر ترامب على إلغاء حظر يمنع عشرات من متابعيه من الوصول لحسابه الرسمي على "تويتر".

وجاء في حكم القاضي بارينغتون باركر بمحكمة الاستئناف: "لا يسمح التعديل الأول لمسؤول عام يستخدم حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لجميع أنواع الأغراض الرسمية باستبعاد أشخاص من حوار مفتوح عبر الإنترنت لأنهم عبروا عن وجهات نظر لا يتفق معها المسؤول".

ويطعن أيضا على قرار محكمة الاستئناف دان سكافينو مدير التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، وهو أيضا مدعى عليه في القضية.

وكان قد رفع هذه الدعوى معهد نايت فيرست أمندمنت بجامعة كولومبيا و7 من مستخدمي تويتر الذين حظر ترامب متابعتهم لحسابه.