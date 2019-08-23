واستقل الأمير البريطاني وليام وأسرته طائرة تجارية لزيارة جدته الملكة إليزابيث الثانية، ليفوز بإشادة الصحف البريطانية وسط مقارنات مع شقيقه الأمير هاري، الذي تعرض لانتقادات لاستخدامه طائرات خاصة.

واستقل وليام وزوجته كيت وأطفالهما رحلة شركة فلاي بي للطيران إلى أبردين في طريقهم إلى مقر الإقامة الصيفي للملكة إليزابيث في بالمورال في اسكتلندا.

وذكرت الصحف البريطانية أن التذكرة الواحدة بلغت تكلفتها 73 جنيها إسترلينيا (89.16 دولار)، ونشرت صورا لوليام وهو يحمل حقيبة الأسرة إلى الطائرة. ورفض قصر كينسنغتون التعليق على سفر الأمير وليام بطائرة عادية.

وجاءت رحلة الأمير وليام وأسرته بعد أيام من انتقادات شديدة وجهت إلى الأمير هاري لركوبه طائرات خاصة في أسفاره مع زوجنه ميغان.

ودافع المغني إلتون جون عن هاري وميغان بعد أن سافرا بطائرة خاصة للإقامة معه في جنوب فرنسا، وقائلا إنه دفع تكاليف الرحلة لأسباب أمنية، وإنه دفع أيضا قيمة التعويض عن الكربون الذي انبعث من الطائرة.

واتهمت وسائل إعلام بريطانية هاري وميغان بالنفاق لاستخدامهما طائرات خاصة، بينما هما من دعاة حماية البيئة.

واعتبرت الصحف البريطانية وليام مثالا مشرقا بالمقارنة بشقيقه، وقالت صحيفة "الصن" في صفحتها الأولى "أسرة وليام تلقن هاري درسا في السفر بالطائرات".