وبحسب موقع "سكاي نيوز"، فقد رصد سكان من مدينة كينغزبريدج "التمساح الصغير"، بينما كانوا يصطحبون كلابهم في نزهة.

وغردت ليزا بورنيت التي تستقبل مراسلات السكان إلى الشرطة، قائلة: "تلقينا تقريرا مثير للاهتمام عن تمساح في مستنقع"، فيما قال متحدث باسم شرطة ديفون وكورنوال إنه "تم إخطار الشرطة في حوالي الساعة التاسعة صباحا بتقارير عن وجود تمساح في بركة في كينغزبريدج".

وبعد حضور الضباط إلى مكان المستنقع، اكتشفوا أن التمساح لم يكن إلا دمية بلاستيكية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها الشرطة مع حيوانات بلاستيكية، ففي أكتوبر 2014 ، تم استدعاء خبراء الحياة البرية ورجال الشرطة إلى حديقة في بليموث بعد تقارير عن وجود تمساح.

وعندما وصل فريق من حديقة حيوانات دارتمور إلى مكان الحادث، وجدوا أن التمساح المبلغ عنه ما هو إلا لعبة.