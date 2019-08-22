واحتل جونسون صدارة هذا التصنيف سنة 2016 قبل تراجعه إلى المرتبة الثانية في السنتين الأخيرتين. لكنه استعاد مركز الصدارة سنة 2019 مع الثروة التي جناها بين الأول من يونيو 2018 والأول من يونيو 2019.

وكان جونسون، الذي يعرفه كثيرون باسم "ذا روك" لاعب كرة قدم أميركية، ومصارعا في بطولة"دبلوي دبلوي إي" الشهيرة.

وأدّى الممثل البالغ من العمر 47 عاما والمتخصص في أفلام الحركة بطولة "جومانجي: ويلكام تو ذي جانغل" (2017) وشارك في الجزء الأخير من سلسلة أفلام "فاست أند فيورييس" الذي خرج هذا الشهر إلى صالات العرض.

وتلاه، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، في المرتبة الثانية كريس همسوورث (76.4 مليون دولار) أحد أبطال إنتاجات "مارفل" الذي شارك في الإنتاج الأخير "أفنجرز: اندغايم" الذي بات يعدّ الفيلم الأكثر درّا للإيرادات في تاريخ السينما.

أما المرتبة الثالثة، فهي كانت من نصيب روبرت داوني جونيور (الرجل الحديد) مع 66 مليون دولار. وتلاه في المرتبة الرابعة الممثل الكندي من أصول هندية أكشاي كومار (65 مليونا)، متقدما على جاكي تشان في المرتبة الخامسة مع 58 مليونا.

واحتلّ برادلي كوبر المرتبة السادسة. وقد أعار الممثل صوته لشخصية روكت في الجزء الأخير من "أفنجرز"، لكن الحصة الأكبر من ثروته المقدرة بـ 57 مليونا تتأتى من إيرادات فيلم "ايه ستار إز بورن" الذي يتشارك بطولته مع ليدي غاغا، بحسب ما أفادت "فوربز".

وجاء في المرتبة السابعة آدم ساندلر (57 مليونا) وتلاه في المرتبة الثامنة كريس إيفنز (43,5 مليونا)، متقدّما على بول راد في المرتبة التاسعة مع 41 مليونا وويل سميث في المرتبة العاشرة مع 35 مليون دولار.