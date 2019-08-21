وأشارت استوديوهات "وورنر براذرز" في بيان إلى أن كيانو ريفز سيعاود في هذه المناسبة التعاون مع شريكته في العمل كاري آن موس التي تؤدي ترينيتي، على ما أوردت "فرانس برس".

وقال رئيس الشركة المنتجة توبي إمريك "نحن سعداء للغاية" لعودة هذا العمل "مع (المخرجة) لانا واكوفسكي".

وأضاف إمريك: "لانا صاحبة رؤيا حقيقية، هي سينمائية مبدعة وفريدة ونحن سعداء لأنها تكتب وتخرج وتنتج هذا الفصل الجديد في عالم ماتريكس".

وينطلق تصوير الجزء الرابع من سلسلة "ذي ماتريكس" العام المقبل، لكن لا يُعلم بعد حول ماذا ستدور أحداثه ومدى ارتباطها بالأجزاء الثلاثة الأولى.

وحصدت الثلاثية ("ذي ماتريكس" في 1999 و"ذي ماتريكس ريلودد" و"ذي ماتريكس ريفوليوشنز" في 2003) في المجموع أكثر من 1.6 مليار دولار في صالات السينما حول العالم، وفق استوديوهات "وورنر".