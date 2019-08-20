وذكرت صحيفة "hindustantimes"، الثلاثاء، أن سيدة أميركية نشرت صورا ومقاطع فيديو لتمساح ضخم في ولاية فلوريدا، وهو يتسلق سياج قاعدة عسكرية جوية في الولاية.

وكتبت كريستينا ستيوارت على "فيسبوك" تعليقا مرفقا الفيديوهات والصور" عندما يقولون لك إن هناك تمساحا في المنطقة، فإن لزاما عليك أن تذهب وتراه بعينيك".

ونال منشورها على الفيسبوك تفاعلا كبيرا، إذ أعاد نشره أكثر من 3700 مستخدم على الأقل، حتى ظهيرة الاثنين.

وأظهر رواد مواقع التواصل انبهارها بهذه الظاهرة غير المعتادة من جانب حيوان زاحف على الأرض.

وفي حادثة أخرى، سجلت أيضا في فلوريدا، رصد رجل تمساحا "يسبح" عبر طريق غمرته المياه باتجاه سيارته، حسب الصحيفة.