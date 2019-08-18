وذكر موقع "إن بي سي نيوز" أن الحادث وقع، الجمعة الماضية، عندما كانت باركر (53 عاما) تجري قصة صحفية عن طيار نجح في أداء تحليق مثير ومعقد، لكنه لقي حتفه أيضا مع الصحفية في الحادث.

وبحسب المسؤولين المحليين، لا تزال التحقيقات جارية بشأن سبب تحطم الطائرة.

وأضاف "إن بي سي نيوز" أن باركر حازت على 5 جوائز إيمي خلال مسيرتها المهنية، وأعرب زملائها عن امتنانهم بالعمل معها.

وقالت محطة نيو أورليانز إنها فقدت "صحفية رائدة وصديقة رائعة، وكنزا حقيقيا، عملت بالمحطة لمدة 23 عاما، كما فقدت أسرتها زوجة وأما وابنة".

ووصف نائب رئيس القناة والمدير العام تيم إنغرام العمل مع باركر بـ"الممتع".