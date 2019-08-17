ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 7500 شخص من 49 دولة في هذه المسابقة التي تنظم سنويا في واشنطن، والتي انطلقت الجمعة وتستمر حتى الأحد 18أغسطس.

واللافت أن غالبية الحاضرين يبدو أنهم في العشرينات من العمر أو أكبر سنا، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت أماندا غانكل التي كانت ترتدي ملابس شخصية "بيكاتشو" الصفراء الشهيرة والتي أتت برفقة شقيقها التوأم لحضور المسابقة من بيتسبرغ ممازحة "أنا في الرابعة والعشرين من العمر لكنني أعرف أنني أبدو صغيرة".

ومن الواضح لماذا يحب الأولاد شخصيات بوكيمون، لكن بالنسبة إلى الأشخاص الأكبر سنا، تمثل هذه الشخصيات الصغيرة الحنين والتجدد في آن واحد.

وأطلقت سلسلة بوكيمون في اليابان العام 1996، لكنها لم تشهد رواجا في الولايات المتحدة حتى أوائل الألفية الجديدة.

وتواصل العلامة التجارية هذه إطلاق ألعاب الفيديو بانتظام، كما هناك أيضا بطاقات بوكيمون للتداول ومسلسل تلفزيوني متحرك والعديد من الأفلام.

وترجع شعبية هذه الشخصيات أيضا إلى النجاح الذي حققته لعبة "بوكيمون غو" التي تقوم على مطاردة شخصيات افتراضية في مواقع فعلية عبر تقنية الواقع الافتراضي، إضافة إلى فيلم "ديتيكتيف بيكاتشو" الذي أطلق في مايو وجمع إيرادات بلغت أكثر من 430 مليون دولار في أنحاء العالم.

وفي هذه البطولة، تقدم جوائز تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار، غالبيتها على شكل منح دراسية أو تذاكر سفر خصوصا للمشاركين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.