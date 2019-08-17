وكان مقررا أن تستضيف صالة سانت ياكوبساله في بازل التي تتسع لـ9 آلاف شخص في 30 نوفمبر مباراة الملاكمة بين النجمين، وفق ما أفادت "فرانس برس".

وحكم على الاثنين بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة مقدارها 50 ألف يورو بسبب عراكهما العنيف الذي نشب بينهما في مطار أورلي الباريسي في أغسطس 2018.

والجمعة، قالت إدارة التعليم في مدينة بازل، التي تملك الصالة، إنها بعد التشاور مع الشرطة المحلية والإقليمية، سحبت التصريح وألغت المباراة.

وأضافت في بيان "بعد تقويم الوضع الأمني، تبين لنا أن مباراة الملاكمة هذه (..) لا يمكن أن تحدث".

وأوضحت أنها كانت ضحية "خداع"، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بطبيعة الحدث خلال مفاوضات العقد.

وربما اختار الفنانان كاريس (39 عاما) وبوبا (42 عاما) سويسرا وجهة للتقاتل في ما بينهما لأن رياضة الملاكمة العنيفة هذه محظورة في فرنسا.

وكان الفائز سيحصل على مبلغ 1.5 مليون يورو، فيما كان الخاسر سيحصل على ثلث هذا المبلغ.