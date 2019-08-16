وفي الفيديو، أظهر الراكب أنه خاض تجربة السفر بطائرة خاصة، حيث يبدأ الاهتمام به من لحظة الإعلان عن توجه الراكب فينسنت بيون إلى صالة المسافرين للصعود إلى الطائرة في الرحلة رقم 3652، المتجهة من أسبن إلى سولت ليك سيتي.

وتعليقا على الفيديو، الذي حقق ملايين المشاهدات على تويتر، قال بيون "إنها تجربة رائعة"، وفقا لما ذكره موقع ماتشابل الإخباري.

ووصل الأمر إلى حد أن أجرت صحيفة واشنطن بوست مقابلة مع فينسنت بيون حول تجربته في السفر وحيدا على متن طائرة وكأنها "طائرته الخاصة"، وقال خلالها إنه تلقى معاملة خاصة للغاية قبل أن يستقل الطائرة، حيث تمت مخاطبته باسمه شخصيا باعتباره المسافر الوحيد على متن الطائرة التابعة لشركة دلتا إيرلاينز.

وأوضح بيون، الذي صادف أنه مدير شركة من نيويورك، ذلك في فيديو نشره على حسابه في تويتر، بحسب المقابلة مع صحيفة واشنطن بوست.

في الفيديو صور اللحظات الأولى مع المضيفات الأرضيات في مطار أسبن، ثم ترحيب المضيفات به على متن الطائرة، وفي لقطة أخيرة وهو يقف على سلم الطائرة وحيدا قبل الإقلاع.

لكن ما حدث، وما ظهر خلال الفيديوهات التي نشرها على حسابه في تويتر ما هو إلا نصف الحقيقة، فقد قالت الشركة في تصريح لها الأربعاء إن الراكب (بيون) لم يخض تجربة السفر بطائرة خاصة، فالطائرة فعليا لم تقلع أبدا.

وأوضحت أن الرحلة لم تغادر أرض المطار به، مع أنها غادرت بدون ركاب لاحقا، مشيرة إلى أن الطائرة عادت إلى البوابة الرئيسية بعد تحركها، وذلك بسبب مشكلة في الصيانة.

وقال المتحدث باسم شركة طيران دلتا، أنتوني بلاك في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة واشنطن بوست "لقد غادرت الطائرة بعد وقت قصير دون وجود أي عملاء على متنها".

ولم يرد بيون على اتصالات صحيفة واشنطن بوست الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها له للحصول على تعليق بشأن رسالة دلتا التي نفت فيها خوضه تجربة السفر بطائرة ركاب لوحده تماما.