وكشفت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، الجمعة، أن العائلة القادمة من ولاية نيوجرسي كانت تخيم في غابة بمقاطعة ألبرتا الكندية عندما وقع الحادث المرعب، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن أفراد العائلة، وهم زوج وزوجته وولدان، كانوا يغطون في نوم عميق داخل خيمة في الليل، حين بدأ ذئب جائع، في تمزيق الخيمة تمهيدا لمهاجمة من بداخلها.

ومع هذا الهجوم المباغت، استيقظ الأب، ماثيو، الذي رمى بنفسه أمام زوجته وطفليه لحمايتهم من هجوم الحيوان المفترس، بحسب ما كتبت زوجته إليسا على "فيسبوك".

لكن الذئب أطبق على ذراع الأب وبدأ في محاولة سحبه من الخيمة، فيما حاول ماثيو، بمساعدة عائلته الخلاص من الفك القوي، دون جدوى.

وفيما بدا بمثابة تدخل غير متوقع، هب أحد الأشخاص الذين يخيمون في المكان واندفع لموقع خيمة العائلة بعدما سمح صراخ أفرادها، ووجه ركلة قوية للحيوان المفترس، جعلته يترك الأب الذي كان يعاني من آلام رهيبة.

ووصف، روس في، الذي تدخل لإنقاذ العائلة، بـ"البطل" حسب تقارير إعلامية.

وفيما بعد، تدخل آخرون وأبعدوا الذئب عن المنطقة بعدما رشقوه بالحجارة، ونقل الأب إلى المستشفى، حيث عولج من جروح وتمزقات بسبب الذئب.

وجاء هذا الهجوم، رغم أن السلطات الكندية تؤكد أن هجمات الذئاب في هذه المنطقة نادرة للغاية، وربما كان هذا ما دفع العائلة إلى التخييم في الحديقة الوطنية.