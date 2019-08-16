وتكشف إدارة المهرجان خلال مؤتمر صحفي يعقد في 26 أغسطس بالقاهرة عن أسماء وجنسيات الأفلام المتنافسة بجانب البرامج الموازية وورش التدريب وجلسات النقاش التي ستقام بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم وصناع السينما.

يحضر المؤتمر الصحفي رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس المهرجان وشقيقه سميح ساويرس مؤسسة مدينةالجونة وراعي المهرجان وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان وانتشال التميمي مدير المهرجان بجانب وزيرة السياحة رانيا المشاط ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

واستطاع المهرجان الذي انطلق لأول مرة في 2017 بمدينة الجونة السياحية المطلة على البحر الأحمر أن يجذب إليه كبار صناع ونجوم السينما العرب والأجانب وأن يقدم أحدث الأفلام المنتجة بالمنطقة.

وتقام الدورة الثالثة في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن الدورة الثالثة تهدف إلى "جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية".

وكان المهرجان كشف في وقت سابق عن استضافة الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود الذي شارك في فيلم (علاء الدين) من إنتاج شركة ديزني.