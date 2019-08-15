وتقول وكالة الأنباء السعودية (واس) إن موسم الطائف استقطب أشهر الفرق الأوروبية المحترفة في مجال تقديم العروض الترفيهية والإبداعية، لإضفاء أجواء من البهجة والفرح، مع إضافة لمسة إبداعية عالمية، يعيش معها زوار قرية ورد بصفة يومية طوال شهر أغسطس.

في ظل ثمانية وردات معلقة، تعزف "أوركسترا الورد" أجمل النغمات الموسيقية، المستوحاة من مختلف الفنون حول العالم، في ثلاثة عروض يومية مسائية، وينطلق بعدها "موكب الورد" في جولة تفاعلية بين الحضور وحول حدود البحيرة الراقصة، وتتكرر أيضا ثلاثة مرات يوميا، وسط إعجاب الكبار وابتسامات الصغار.

والأحد الماضي انطلقت عروض "سيرك الورد" التي تقدمها واحدة من أشهر الفرق الأوروبية، في عروض ترفيهية واستعراضات رائعة، طابعها الحماس ومضمونها جمال الورود، ولاقت كذلك تفاعلا كبيرا وحضورا لافتا، وتستمر يوميا حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.