وحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإن "السيدة هي أيضا والدة الشهيد إبراهيم عسيري"، الذي فقد حياته أثناء عملية عسكرية جنوبي المملكة.

وقال رجل الأمن العريف عبد الرحمن عسيري، إن والدته تحج هذا العام ضمن حجاج وزارة الدفاع السعودية لذوي الشهداء.

وظهر عبد الرحمن في الفيديو وهو يقترب من والدته، ثم يؤدي لها التحية العسكرية، قبل أن يتبادلا عناقا حارا.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن ما يقرب من 2.5 مليون حاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن عدد الحجاج بلغ 2489406 حاجًّا، منهم 1855027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634379 حاجا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67 في المئة).