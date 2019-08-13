وتبادل الاثنان الاتهامات بالاعتداء على الآخر، في فندق بالساحل الشمالي، حسب صحيفة "الوطن" المصرية، التي قالت إن عز حرر محضرا بعدما سبته شقيقة زينة ووجهت له لكمة في الوجه، مما دفع الحضور إلى التدخل.

وتلقت شرطة السياحة بلاغا بوقوع المشاجرة التي وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسب، لتبدأ النيابة العامة التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ، حيث أكد أن شقيقة زينة اعتدت عليه بالسب والقذف، كما اتهمها بالبلاغ الكاذب.

وحسب "الوطن"، فقد استمعت النيابة العامة لأقوال عز، الذي قدم تسجيلا صوتيا يتضمن تفاصيل وترتيب أحداث الواقعة، مستشهدا بصحفي الجريدة الذي كان يجري معه حوارا وقتها.

وقدم عز التسجيل للنيابة، وطلب الاطلاع عليه لأنه "يثبت أنه تعرض للاعتداء من شقيقة زينة أثناء جلوسه مع أصدقائه" حسب قوله.

وفي المقابل، أكدت شقيقة زينة أنها فوجئت بعز يحاول اصطحاب أحد نجليه من شقيقتها، إلا أنها رفضت ذلك مما أدى إلى وقوع المشادة التي تطورت لاشتباك بالأيدي.

وفي العام الماضي، انتهى نزاع قانوني امتد لسنوات بين عز وزينة بشأن إثبات نسب طفلي الفنانة بعد زواجهما عرفيا، انتهت لصالح زينة التي أثبتت نسب الطفلين لعز وحصلت حكم بالإنفاق عليهما.