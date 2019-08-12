ونشر نجل الممثل الفرنسي، البالغ من العمر 83 عاما، صورة بهدف طمأنه محبي الفنان، تظهره مبتسما بعد الجلطة التي تعرض لها أخيرا.

وكتب آلان فابيان دولون في صورة عبر إنستغرام تظهر والده بقميص أحمر "شكرا للرسائل الكثيرة التي لامست قلبي. كما ترون، هو في تحسن مستمر، ويرسل لكم قبلاته".

وقد أصيب آلان دولون بجلطة دماغية ونزف "طفيف" في الدماغ قبل أسابيع، وهو "يرتاح" حاليا في أحد المستشفيات السويسرية، على ما أعلن نجله البكر، الخميس.

ونقلت "فرانس برس: عن ابنته أنوشكا إن والدها "بدأ التفكير في المشروعات المستقبلية".

وأصبح آلان دولون، الذي عرف مسيرة سينمائية استثنائية وحياة خاصة مضطربة، أحد أهم نجوم السينما في العالم بفضل الشخصية الآسرة التي يتمتع بها ووسامته الطاغية.