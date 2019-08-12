ولقي العسكريان مصرعهما إثر انقطاع حبل معلق بمروحية، كانا يتدليان منه أثناء عرض جوي في مدينة ميديلين، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت قيادة الجيش في بيان إن "القوات الجوية الكولومبية تأسف بشدة لفقد رجلين شجاعين (..) لقيا حتفهما بحادث في أقصى مدرج مطار أولايا هيريرا في ميدلين".

وكان ضابطا الصف خيسوس موسكويرا وسيباستيان غامبوا متدليين من حبل معلق بمروحية عسكرية، ويمسكان بعلم ضخم لبلادهما، في إطار عرض جوي في اختتام مهرجان الزهور الذي يقام سنويا في المدينة.

وأظهر الفيديو الذي نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لحظة انقطاع الحبل، مما أدى إلى سقوط العسكريين بسرعة هائلة ووفاتهما على الفور.

وتم إغلاق المطار مؤقتا، إلى أن تم انتشال جثتي العسكريين، ثم أعيد فتحه.