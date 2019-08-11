وجمع إعلان لشركة "ميو" البرتغالية للاتصالات، النجم البرتغالي بنظيره البرازيلي، في نزال ملاكمة "غريب"، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رونالدو في نزال ملاكمة "غير متكافئ" مع نيمار، ولكن النزال تحول إلى فقرة كوميدية، حيث بادر نيمار بالرقص على طريقة السامبا البرازيلية بدلا من ملاكمة خصمه.

وفي الحقيقة، لا يمكن أن ينازل رونالدو خصمه نيمار، بسبب اختلاف الوزن والحجم بين الاثنين، حيث يبلغ طول البرتغالي 187 سنتيمترا ويزن 84 كيلوغرام، بينما يبلغ طول نيمار 175 سنتيمترا، ووزنه 68 كيلوغرام.

وتواجه النجمان عدة مرات في ملاعب كرة القدم، آخرها كان في لقاء ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، حيث تفوق رونالدو مع فريقه السابق على نيمار.