ويظهر شريط فيديو انتشر كثيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاعبا في كرة الباسك (باسك بيلوتا) يقتلع رأس ديك وهو جالس مع أصدقاء بعد سهرة تخللها إسراف في الشرب.

وقال دانييل رابوسو ممثل مؤسسة بريجيت باردو المحلي لوكالة فرانس برس "لقد توصلت إلى مصدر الفيديو لأحدد الشخص الذي بثه وكان يندد بما حصل".

وهو تمكن من تحديد الفاعل على أنه لاعب كرة الباسك بيشنتي لارالده البالغ الثانية والعشرين.

وأوضح ان مؤسسة بريجيت باردو كلفت محاميها التقدم بشكوى.

وأضاف "من الصادم والمقزز أن نرى في العام 2019 حيوانات تقتل من أجل المتعة فقط. هذا الشخص ربما يكون قدوة للشباب لذا يجب ألا نترك هذه الأفعال تمر من دون عقاب".

وجرت الحادثة التي صورت بواسطة هاتف نقال خلال عشاء في 23 يونيو بعد مباريات لكرة الباسك، في إطار مهرجان محلي.

وقال بيشنتي لارلده ردا على وسيلة الإعلام المحلية "ميدياباسك" إنه أرتكب خطا ويدرك أنه أساء التصرف".

يشار إلى أن بريجيت باردو، التي اشتهرت كنجمة إغراء في السينما الفرنسية خلال القرن الماضي، سبق أن أبدت اعتراضها مرارا على قيام المسلمين بنحر الخراف في عيد الأضحى واعتبرت ذلك أمرا يتنافي مع "حقوق الحيوانات".