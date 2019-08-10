وحمود ناصر هو مغني، ملحن وشاعر غنائي كويتي، انطلق إلى عالم الفن بأغنية "مضمون"، التي سرعان ما انتشرت بين الجمهور وعرف بها.

وصدر له الألبوم الأول بعنوان "اطمئن" في عام 2000، وقد حقق الألبوم مبيعات عالية في الكويت والخليج واشتهر حمود ناصر، وتوالت الألبومات حتى أطلق ألبومه الخامس في 2011.

وعبر عدد من الفنانين العرب عن صدمتهم، ونعت الإعلامية الكويتية مي العيدان الراحل قائلة: "توفى منذ قليل الفنان حمود ناصر بسبب أزمة قلبيه.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمة برحمتك واغفر له في هذى الليله المباركة.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

كما نعى الممثل الكويتي محمد العلوي، والكاتب والروائي الكويتي الشهير مشعل حمد، والممثلة البحرينية ريم ارحمة، حمود ناصر بنفس النعى، قائلين: "لاحول ولاقوه الا بالله، اللهم ارحمه واغفر له وانظر اليه بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار".