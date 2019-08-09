ففي مقطع فيديو، شجعت دوقة كامبريدج طفلتها البالغة من العمر 4 سنوات على التفاعل مع الجماهير في جزيرة وايت - لكن الأميرة كان لديها فكرة أخرى.

وفي الفيديو، الذي أتاحته وكالة رويترز، ظهرت الأميرة الصغيرة وهي تخرج لسانها إلى الجماهير، بينما تفاجأت كيت بهذا التصرف فاحتوته بالضحك.

وسارع الكثير من الآباء والأمهات إلى التفاعل مع مقطع الفيديو، بالإشادة بتصرف كيت، التي لم تحاول قطع تصرف الطفلة المرحة، بحسب صحيفة "الصن" البريطانية.

وقال أحد المستخدمين: "مجرد طفلة عادية! لا يمكنك التحكم في كل خطوة. رد كيت رائعا! "

وعندما أخرجت الأميرة شارلوت لسانها ، بدا أن كيت انفجرت في الضحك - مثل الكثير من الجماهير.

وأشار البعض إلى أن الأميرة شارلوت كانت تتصرف مثل أي طفل شقي. وكتب أحد الأشخاص على تويتر: "الأطفال محايدون.. ولا يهمهم من أنت".

وتابع:"نجم السينما ، أو الطبيب ، أو الرياضي ، أو الأمير، لا يهتم الأطفال بمن تكون، فهم في عالمهم الخاص ويفعلون ما يحلو لهم. وإذا كنت تعتقد أن الأمر خلاف ذلك ... فمن المحتمل ألا يكون لديك أطفال".

وقال البعض إن تصرفاتها "اللطيفة" أضفت جوا من المرح والبهجة على يومهم.