وقال مسؤول المحتويات في المنصة تد ساراندوس في بيان "نحن مسرورون لاحتضان معلمين في السرد القصصي من أمثال ديفيد بينيوف ودان فايس في نتفليكس".

ونقلت "فرانس برس" عن ساراندوس قوله "هما يشكلان قوة إبداعية وقد أمتعا الجمهور في العالم أجمع بقصصهما الملحمية. نحن متشوقون لرؤية ما ستقدمه مخيلتهما لمشتركينا".

أما مبتكرا مسلسل "غيم أوف ثرونز" فقالا "لقد عشنا مغامرة رائعة مع - إتش بي أو - على مدى أكثر من عقد ونحن ممتنان للجميع هناك لأنهم أشعرونا بأننا في بيتنا".

لكنهما أشارا إلى أن "نتفليكس أحدثت شيئا مذهلا وغير مسبوق ونحن نتشرف لأنهم دعونا للانضمام إليهم".

وأوضح بينيوف وفايس في شأن المحادثات التي أجرياها مع تد ساراندوس وفريقه "نتذكّر مشاهد الأفلام عينها من الثمانينيات ونحب الكتب عينها كما أننا نتشوق للإمكانات عينها لسرد القصص".

ولم تكشف "نتفليكس" قيمة الاتفاق الذي يمتد على سنوات عدة ويشمل إنتاج مسلسلات وأفلام، من دون توضيحات إضافية في هذه المرحلة.

إلا أن مجلة "ديدلاين" الإلكترونية المتخصصة أشارت إلى أن قيمة العقد الموقع بين "نتفليكس" ومبتكري "غيم أوف ثرونز" اللذين تلقيا عروضا أيضا من "ديزني" و"أمازون"، تفوق مئة مليون دولار.

وقد حطّم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "غيم أوف ثرونز" بموسمه الثامن في مايو الماضي الأرقام القياسية في نسب المشاهدة على "إتش بي أو" بـ19.3 مليون مشاهد، غير أن النهاية لم تعجب كثيرين من محبي العمل، كما أن عريضة تطالب بإعادة إنتاج الموسم الأخير مع "كتاب سيناريو أكفاء" جمعت أكثر من 1.7 مليون توقيع.