وقال تشارلي كوليير المدير التنفيذي لـ "فوكس إنترتاينمنت"، إن من شأن هذا القرار أن يتيح تكريس مزيد من الوقت للمسلسلات التي قدمت موسمها الأخير هذه السنة، مثل "غايم أوف ثرونز" الذي حصد عددا قياسيا من الترشيحات في هذه الدورة بلغت 32.

وأضاف كوليير خلال مؤتر صحفي: "إذا كان لدينا مقدم مع عرض افتتاحي، فسيستغرق الأمر 15 إلى 20 دقيقة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وفي العام 2003، أقيم حفل توزيع جوائز "إيمي" من دون مقدم رئيسي، وكانت الحال كذلك سنة 1975 و1998.

وقد يساهم قرار الاستغناء عن مقدم رئيسي في تنشيط مجريات الحفلة التي كانت نسبة مشاهدتها دون التوقعات العام الماضي.

وأقيم حفل توزيع جوائز "أوسكار" الأخير في فبراير من دون مقدم رئيسي بعدما تخلى كيفن هارت عن المهمة إثر إعادة تداول تغريدات قديمة له معادية للمثليين.