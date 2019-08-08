وأعلن عناصر من الشرطة الفيدرالية الكندية مساء الأربعاء أنهم عثروا قبل يومين على 94 بندقية وستة مسدسات في منزل يقع في شيبوغي في مقاطعة نوفا سكوشا (شرقي البلاد).

وكان الرجل، البالغ من العمر 73 عاما، يمتلك رخصة بهذه الأسلحة، لكنه لم يكن يخزنها بطريقة مقننة، أي أن تكون مفككة وموضوعة في خزانة مقفلة، فصادرت الشرطة الأسلحة وأوقفت الرجل لفترة قصيرة.

وتوجهت الشرطة الفيدرالية، الاثنين، إلى منزل الرجل في إجراء احترازي للتحقق من سلامته، مع أنه أكد اتصاله عن طريق الخطأ.

وقد اتصل بالرقم 911 خط الشرطة، فيما كان يريد الاتصال بالاستعلامات على رقم 411.

وتعتمد الشرطة الفيدرالية سياسة الانتقال إلى المكان عند ورود أي اتصال، حتى لو تم الاتصال بالخطأ أو لو قطع المتصل المكالمة.

وأوضحت الناطقة باسم الشرطة الفيدرالية في المقاطعة، جينيفر كلارك، لوكالة "فرانس برس" أن الأمر قد يتعلق بشخص جريح يعجز عن الكلام أو شخص مهدد بشكل مباشر، ولا يمكنه الكلام بحرية.

وقد عثر عناصر الشرطة على الأسلحة سريعا.

وأفرج عن الرجل بانتظار مثوله أمام محكمة في يارموث في 5 أكتوبر المقبل، على ما ذكرت الشرطة.