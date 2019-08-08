ومُنحت دار للمسنين الاثنين 100 ألف يورو نقدا موزعين على 200 ورقة مالية من فئة 500 يورو وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وقد عثر على الأموال في ظرف موجه إلى هيئة تحرير صحيفة "براونشفايغر تسايتونغ" مرفقا بعنوان المتلقي المفترض.

وكتب فاعل الخير الكريم "إن مساعدة الأشخاص المصابين بمرض خطير على الموت بكرامة هي دلالة على التعاطف البشري وتستحق الاحترام والتقدير".

وقال الصحافي ديفيد ماخه من الصحيفة المذكورة "لا نعرف من هو المتبرع ولا نريد تعريض هذه الأعمال الصالحة للخطر" بالسعي إلى معرفة المزيد من المعلومات.

وفي الماضي، ترك هذا الشخص المجهول نفسه مغلفات تحتوي على 20 ألف و50 ألف يورو وفقا للمصدر ذاته.

وفي السنوات الأخيرة، أرسلت العديد من التبرعات المجهولة المصدر إلى جمعيات خيرية مختلفة.

ووفقا لمحطة "ان دي ار" العامة، تلقت صحيفة "فولسبرغر" العام الماضي ظرفا يضم 100 ألف يورو لبناء دار ثانية للمسنين.