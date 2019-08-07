أعلى برج في بانكوك

لا يعتبر "برج ماهناخون" أطول الأبراج في بانكوك فقط، بل في تايلاند ككل، إذ يبلغ ارتفاعه 314 مترا، ويحتوي على 78 طابقا، كما أن الصعود لسطحه يعد تجربة مميزة، فأنت تستقل أسرع مصعد في تايلاند، إذ يصل للطابق الرابع والسبعين في أقل من خمسين ثانية.

تجربة المسار الإنزلاقي

تقع Flight of the Gibbon في الغابات منتصف الطريق بين بانكوك وباتايا، وتوفر هذه التجربة الإثارة والمرح، حيث يشعر الراكب كما لو أنه يطير بين الغابات على ارتفاع تسعة أمتار.

جزيرة كو تشانغ

تعتبر كو تشانغ من المناطق التي لم يكتشفها الكثير من السياح، فهي واحدة من أكبر الجزر التايلاندية في خليج تايلاند، وتحتوي على غابة كثيفة شديدة الانحدار، لذلك فهي المكان المناسب للسفر بصحبة العائلة، حيث تتميز بالخصوصية والعزلة على الشواطئ الرائعة.

كما أن الجزيرة الاستوائية التي تبعد عن العاصمة بانكوك 350 كيلومترا، تعد من أبرز أماكن الغطس في تايلاند الغنية بالشعاب المرجانية.

منتزة رامايانا المائية

إن كانت زيارتك في موسم الصيف، وتبحث عن مكان للمتعة، فيجب ألا تفوت فرصة الذهاب إلى منتزه رامايانا المائي في مدينة باتايا، الذي يحتوي على 50 منطقة جذب سياحي وزلاجات مائية بمستويات مختلفة على مساحة مساحة 184 ألف متر.

ويعد المنتزه الذي افتتح عام 2016، واحد من أكبر المنتزهات المائية في جنوبي شرق آسيا.