وتسبب صوت محرك دراجة نارية في المنطقة المكتظة بالسياح، بتدافع المئات، ظنا منهم أن هجوما مسلحا قد وقع، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وبعد الفوضى التي شهدتها المنطقة السياحية في نيويورك، أعلنت الشرطة عدم وجود أي هجوم مسلح، ولكن انطلاق صوت محرك الدراجة النارية بدا وكأنه صوت طلقات نارية.

وشهدت الولايات المتحدة حادثي إطلاق نار في أقل من 24 ساعة، الأول في تكساس والثاني في أوهايو، حيث قتل مسلح 9 أشخاص عندما أطلق النار قرب حانة، قبل أن يلقى مصرعه على يد الشرطة.

وتواصل السلطات الفيدرالية وسلطات الولاية التحقيق في حادث إطلاق النار الجماعي، الذي وقع في مركز تجاري في إل باسو بولاية تكساس، وخلف 20 قتيلا وأكثر من 20 مصابا.